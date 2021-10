Aversa: lite al bar per le patatine, accoltellata una persona

di Manuela 27 Ottobre 2021

C’è stata una svolta nel caso della lite davanti al bar di Aversa per delle patatine avvenuta lo scorso 9 ottobre: una persona era stata accoltellata. Adesso è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per M.M., un uomo di 52 anni indiziato del delitto di tentato omicidio.

Lo scorso 9 ottobre 2021, intorno alle ore 22, davanti a un bar nel centro di Aversa, un cittadino ucraino stava mangiando patatine e bibite a un tavolino insieme alla sua compagna.

Ad un certo punto, l’uomo veniva aggredito verbalmente e poi inseguito, minacciato e alla fine accoltellato all’addome da una persona che, dopo l’aggressione, era rimasta sul posto guardando l’arrivo della Polizia e del 118, subito accorsi per portare la vittima in ospedale.

Grazie alla dichiarazione delle vittime, che avevano fornito una precisa descrizione dell’aggressore, la Polizia di Stato era riuscita a individuare l’autore dell’accoltellamento in una persona che avevano controllato sul luogo del delitto poco prima.

Anche il titolare del bar aveva confermato il racconto delle vittime: grazie a tutte queste dichiarazioni era emersa l’indole criminale dell’indagato e la mancanza assoluta di freni inibitori, una personalità cinica e violenta che aveva aggredito la vittima per motivi futili collegati alla consumazione di patatine.

A seguito dell’aggressione, la vittima è stata subito trasportata all’ospedale di Aversa e sottoposta a un intervento chirurgico salvavita. Dopo le necessarie indagini, il GIP presso il Tribunale di Napoli Nord ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per M.M., classe 1969, come gravemente indiziato del delitto di tentato omicidio di Zator Ivan.