Avezzano, tira fuori la pistola per far rispettare la fila al supermercato: denunciato per minaccia aggravata

Una guardia giurata ha estratto la sua pistola per minacciare i clienti di un supermercato di Avezzano che non rispettavano la fila.

di Luca Venturino 12 Settembre 2022

Colui che fa rispettare le file al supermercato agitando in aria una pistola – il supereroe di cui forse non avevamo bisogno, ma che senza ombra di dubbio ci meritavamo. Ci stiamo riferendo a quanto è capitato il quel di Avezzano, comune in provincia de L’Aquila, in Abruzzo, dove un uomo di 48 anni ha deciso di estrarre un’arma da fuoco con l’obiettivo di ristabilire l’ordine nella fila di un supermercato locale. Secondo quanto è stato ricostruito dai Carabinieri dell’Arma sulla base delle testimonianze dei presenti, infatti, poco prima dell’apertura del supermercato diversi clienti avevano preso ad ammassarsi all’ingresso per approfittare di una serie di sconti su alcuni prodotti – il che, considerando i rincari all’orizzonte, è più che comprensibile.

Come potrete immaginare, il passo che porta dalla calca frenetica alla discussione e dalla discussione alla lite è innegabilmente breve: alcuni presenti, alzando la voce e tentando di saltare la fila, avevano cominciato a contendersi un avvitatore in offerta. Il nostro protagonista, guardia giurata di mestiere, non deve aver apprezzato questa spiccata mancanza di disciplina e, come una sorta di giustiziere mascherato, ha ritenuto necessario ristabilire l’ordine. Le intenzioni, in altre parole, erano buone – l’esecuzione un po’ meno: l’uomo ha infatti tirato fuori la pistola e, puntandola contro il soffitto, ha generato un fuggi-fuggi generale. Il 48enne, poi fermato da un Carabiniere, dovrà ora fare i conti con una denuncia per minaccia aggravata.