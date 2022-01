Aviaria, in Bulgaria soppressi 39 mila polli

In Bulgaria è stata segnalata un'epidemia di influenza aviaria in due allevamenti industriali, e ha portato all'abbattimento di 39 mila polli.

di Luca Venturino 3 Gennaio 2022

Continuano le segnalazioni a livello globale di epidemie di influenza aviaria: l’allarme più recente proviene dalla Bulgaria dove, nella giornata di domenica 2 gennaio, le autorità veterinarie locali hanno soppresso più di 39 mila polli in due allevamenti industriali a Krivo Pole, nel sud del Paese.

Entrambi gli allevamenti in questione sono stati colpiti dalla tipologia A, un ceppo altamente patogeno di influenza aviaria che colpì la cittadina già lo scorso aprile, portando all’abbattimento di oltre 40 mila galline. Si tratta, come abbiamo accennato nell’apertura dell’articolo, di una segnalazione che va ad aggiungersi a una lista che comincia a raggiungere dimensioni preoccupanti di casi sia in Asia che in Europa, Italia compresa. Nel nostro caso, tuttavia, ricordiamo che il Ministero della Salute ha diramato una circolare che sottolinea come il rischio per l’uomo sia relativamente basso.