Avigliana: negozi di alimentari e ristoranti che consegnano a domicilio

A raccogliere i negozi di alimentari e ristoranti che consegnano a domicilio ad Avigliana è Confesercenti, che realizza un lungo elenco completo di contatti. In questo momento, infatti, è davvero un servizio utile per i cittadini sapere quali sono le possibilità di ricevere direttamente a casa alimentari casalinghi e anche altri tipi di articoli. La spesa online infatti è spesso complicata, con consegne molto lunghe e difficoltà a connettersi e a utilizzare il servizio correttamente. E può essere certamente una buona idea, anziché fare lunghe code affollandoci nei supermercati delle grandi catene, sostenere con i nostri acquisti i piccoli e medi commercianti del territorio. Ecco dunque quali sono le realtà segnalate che potete contattare se avete bisogno di farvi consegnare generi alimentari e non solo:

Alimentari

COOPERATIVA IL PONTE – commercio equo e solidale, generi alimentari- 0119311288

MARY MARKET – Avigliana – Alimentari tipici della Romania – 3292754510 – consegna gratuita fino a 40 Km

Ristoranti e pizzerie

IL TORCHIO – ristorante, pizzeria- 0119348676

PIZZERIA DA CHARLIE 3 – pizza d’asporto- 0119313233

WHITE – bar – tavola calda – 3386283096

PUMMARÒ GENUINAMENTE NAPOLETANA – pizzeria – Tel. 011/9660134 www.pummarogenuinamentenapoletana.com, consegna gratuita ad Avigliana e limitrofi

IL GATTO E LA VOLPE – pizzeria – Tel. 392/6190148, consegna gratuita ad Avigliana e limitrofi

AVILIUS CAFFETTERIA OSTERIA – Tel. 348/2960278 Facebook: Avilius Caffetteria Osteria – Consegna: colazioni (territorio Avigliana), pranzi e cene (Avigliana e paesi limitrofi)

EL MUNDO – pizzeria – Tel. 342/5039557 – 011/9327623 – Facebook: El Mundo Avigliana – Consegna: solo a cena Avigliana e dintorni

Macellerie

MACELLERIA DA PIPPY – carni e salumi – 3495679289

Panifici

ANTICO FORNO DEL PASCHÈ – pane, pizze, dolci – 3466665801

Birrifici

BIRRIFICIO LAVAL 393 801 4714 – Facebook: ilbirrificioavigliana

Consegna: 1euro in Avigliana, 2euro fuori Avigliana

Farmacie ed erboristerie

FARMACIA TORRE – 3923279988

ERBORISTERIA DEL CORSO – erboristeria – 3332846794

STUDIO DENTISTICO TEDESCHI – Avigliana – 3407127757

Meccanica ed elettronica

ALEX CAMPER – riparazioni, manutenzione e sanificazione camper- 3307404667

ARAT 2000 – ricambi auto- 0119348175

CITYCAR SRL – servizio officina auto e revisioni- 0119367408

CYCLO– Avigliana- vendita e riparazione bici- 3899886704

EMPORIO – Avigliana- ferramenta e bombole a gas- 3939897321

Oggettistica e moda

AVIGLIANA PARTY – materiali per feste e allestimenti- 3924737207

FLASH MODA – prodotti per capelli e igiene della persona – 3343343963

GIOIELLERIA STECCO – gioielleria orologi /ordini telefonici – 3534056910

LA CORNICE – cornici / dipinti / ordini telefonici – 0119342277

LA PRIMULA FLOWER COFFEE – fiori e piante – 336216227

MERCATINO DELL’USATO – 3274754592

MERCERIA DEL CORSO – 3393259953

OTTICA MASOERO – ottica, contattologia, fotografia -3393208839

SCARATO MAURO – prodotti ufficio – 3333136063

TUTTO BIMBI – abbigliamento e intimo bambini, pannolini/ ordini telefonici – 3202654191

OASI DEL BUCATO – Tel. 338/8890249 -Ritiro e consegna gratuita – Facebook: Oasi del bucato – Consegna: Avigliana e dintorni