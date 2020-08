Baci Perugina: arriva la limited edition al caramello salato

Arriva una nuova limited edition nel mondo dei Baci Perugina, ed è quella al caramello salato. La novità (firmata Perugina-Nestlè) verrà distribuita urbi et orbi dal mese prossimo, ed è stata lanciata un po’ in sordina con un’anticipazione in alcuni negozi monomarca del marchio di cioccolato.

È il caso – ad esempio – del negozio Perugina di corso Vannucci a Perugia, dove i nuovi Baci al caramello sono già arrivati ieri, come conferma il titolare Simone Mariucci.

“Al momento ce lo hanno consegnato in anteprima. Dalla prossima settimana sappiamo che inizierà la distribuzione capillare”, ha spiegato Mariucci ai giornalisti locali. La nuova versione di quello che indubbiamente è uno dei cioccolatini più popolari in Italia (il regalo mainstream per eccellenza a San Valentino) è realizzata con un ripieno di cioccolato al latte gianduia e granella di nocciola, e all’esterno ha una copertura di cioccolato al latte con caramello salato.

Una combinazione che piace molto, a giudicare da quanto afferrma il titolare del negozio di Perugia, che si mostra molto soddisfatto per i risultati di questa limited edition, che indubbiamente, al di là del gusto, avrà il vantaggio di suscitare la curiosità dei consumatori. Saranno poi i risultati del lancio nazionale a determinare se il nuovo Bacio sarà solo un esperimento o conquisterà un posto nella produzione regolare: se son Baci, fioriranno.

[Fonte: Corriere dell’Umbria]