Baci Perugina festeggiano i 100 anni con una special edition by Dolce & Gabbana

di Luca Venturino 21 Gennaio 2022

Un secolo di cioccolato e bigliettini romantici: i Baci Perugina spengono una grande torta da cento candeline, e festeggiano in grande stile con il lancio di una special edition ideata insieme agli stilisti di Dolce & Gabbana.

Il gusto rimane sempre lo stesso (d’altronde squadra che vince non si cambia, e questa vince da cent’anni): nocciola tostata, ripieno cremoso, il cioccolato fondente che crea una croccante armatura dalla forma irregolare. Ciò che cambia nella collezione firmata Dolce & Gabbana è l’abito. Le stelle dell’incarto vengono sostituite da sfavillanti astri dorati, che brillano su uno sfondo blu scuro. E le confezioni non sono da meno, con fantasie che riprendono le maioliche mediterranee e un nuovo logo creato appositamente per il centesimo compleanno. La collaborazione con D&G, inoltre, non finisce qui: bisognerà aspettare San Valentino per dare un’occhiata alla seconda collezione.

Anche nella “Casa del cioccolato” di Perugia non sono mancati i festeggiamenti: l’intera fabbrica è stata avvolta da un’installazione luminosa, e i dipendenti hanno indossato una felpa celebrativa: tutti insieme, poi, hanno composto una coreografia che ricordasse l’iconica forma del bacio, fotografata dall’alto con un drone.