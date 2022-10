Baci Perugina, svelata una nuova limited edition firmata da Dolce&Gabbana

di Luca Venturino 7 Ottobre 2022

I Baci Perugina si tingono di rosso con la nuova linea in edizione limitata: si tratta di una pralina nominata “Amore e Passione” che porta l’inconfondibile firma di Dolce&Gabbana, rivelata in occasione del centesimo compleanno dell’iconico marchio di cioccolatini. Rosso, come abbiamo appena accennato – un colore che di certo non è stato scelto a caso: inconfondibile emblema della passione, secondo quanto dichiarato da un portavoce della stessa azienda con sede in Perugia è anche il “simbolo di tutti quei valori che Baci ha nel suo Dna e che da sempre lo hanno caratterizzato”.

Ma non temete – cambia il colore sì, per un attimo si mette da parte l’iconica confezione blu e argento, ma il gusto è sempre lo stesso, frutto della maestria degli esperti cioccolatieri della Scuola del cioccolato Perugina. Proprio in questi laboratori, infatti, è nata l’idea della nuova ricetta, con una copertura rosso rubino che avvolge il cuore al gianduia, coronato dall’inconfondibile nocciola intera e arricchito da cristalli al gusto di lampone. “Un piccolo capolavoro” si può leggere in una nota stampa redatta per l’occasione del lancio “un’esperienza di piacere che unisce creatività, saper fare italiano e bellezza”.

Non mancheranno, all’interno, le frasi d’amore che hanno reso celebre il brand: come si consueto si trovano nei cartigli che avvolgono ogni singolo cioccolatino, e portano la firma di Domenico Dolce e Stefano Gabbana.