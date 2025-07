Bagaglio a mano: le nuove regole aprono le porte a un nuovo mercato del vino

Per i viaggiatori appassionati di enogastronomia potrebbe essere la fine di un’era: finalmente dopo una degustazione, una visita in una cantina organizzata come agognata tappa nelle ferie, si potrà prendere una bottiglia, magari due (non esageriamo adesso), e riportarsele a casa nel bagaglio a mano, senza doverle spedire nel bagaglio in stiva.

Niente più timori per l’incolumità dei nostri pregiati souvenir enologici in caso di stiva non riscaldata, né preoccupazione per come il personale di terra maneggia bagagli, costringendoci e inventare complessi sistemi di protezione a base di calze imbottite e pluriball: da sabato 26 luglio è il limite dei 100 millilitri di liquido per il bagaglio è storia vecchia.

Bottiglie nel bagaglio: dove e quando

Un traguardo di civiltà finalmente raggiunto grazie alla tecnologia, ma che non è ancora realtà in tutti gli scali: la possibilità di portare nel bagaglio a mano contenitori di liquidi fino a due litri ciascuno esiste solo laddove sono stati installati macchinari di controllo il cui algoritmo permette di rilevare le sostanza pericolose anche senza separarli dal bagaglio, e in Italia si tratta degli scali di Milano Malpensa e Linate, Roma Fiumicino, Bergamo (da novembre), Bologna e Torino.

La società che gestisce gli aeroporti di Roma ha già ufficializzato la cosa: “a partire dal 26 luglio 2025, in ottemperanza alle nuove disposizioni della Commissione Ue, grazie agli scanner di nuova generazione Eds C3 in uso presso l’aeroporto di Fiumicino per il controllo dei bagagli a mano, sarà consentito trasportare LAGs (Liquidi, Aerosol e Gel) in contenitori fino a 2L per singolo contenitore, mantenendoli all’interno del bagaglio a mano durante le operazioni di controllo“.

Prosegue la nota: “I contenitori di capacità superiore a questa misura possono essere trasportati nel bagaglio a mano solo se vuoti, altrimenti, devono essere imbarcati nel bagaglio da stiva al check-in. Il trasporto nel bagaglio a mano degli apparati elettrici ed elettronici (laptop, tablet, etc.) continua ad essere consentito, senza necessità di estrarli dal bagaglio a mano. Rimangono invariate le modalità di controllo di sicurezza dei LAGs (Liquidi, Aerosol e Gel) qualora siano impiegate macchine radiogene tradizionali – ovvero, a Fiumicino, sui voli diretti in Usa o in Israele – che prevedono la possibilità di trasportare nel bagaglio a mano contenitori di liquidi di capacità max 100ml da riporre in una bustina di plastica trasparente richiudibile di capacità max 1L (una per passeggero) da presentare, separatamente dal bagaglio a mano, durante le operazioni di controllo. Questa limitazione vale anche per i passeggeri in transito provenienti da Paesi Extra Ue (esclusi Canada, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Singapore, Stati Uniti e Svizzera) e diretti verso mete Ue“.

Finalmente potremo liberarci della dittatura della mediocrità dei duty free, e quell’umiliante momento in cui, magari dopo aver visitato una regione vinicola particolarmente vocata, ci ritroviamo ad arraffare una bottiglia indegna di un supermercato, e a prezzo ben più alto, tra i profumi e i cioccolatini appena prima dell’imbarco. E cerchiamo di approfittarne in fretta: appena Ryanair se ne accorgerà, troverà il modo di farcela pagare, carissima.