Bake Off: la nuova conduttrice che succede a Benedetta Parodi è totalmente inaspettata

Una new entry non avvezza ai fornelli quella che sostituisce la conduttrice dopo 13 anni. Una cosa è certa: ci sarà da ridere.

È suonato il timer per Benedetta Parodi, che dopo 12 anni alla conduzione di Bake Off Italia, nato proprio sotto la sua ala conduttrice, lascia il programma. A sostituirla, una figura estranea agli show culinari (eccezion fatta per una partecipazione a Celebrity Chef): è Brenda Lodigiani, attrice e imitatrice che conoscerete forse per i suoi sketch nelle vesti di Annalisa – pardon, Annalaisa – al GialappaShow. Personaggio non avvezzo a questo tipo di programmi, lo dicevamo; e infatti alla notizia non crede neanche lei.

Una novità da non credere

Zia Bene scende giù dal carro della più celebre pasticceria televisiva e lascia il passo a una nuova conduttrice. Non prima, però, di salutare con eleganza questa esperienza, che l’ha vista protagonista fin dalla prima puntata italiana del programma avviato nel lontano 2013.

“Dodici anni bellissimi”, commenta, con una carrellata di scatti rubati durante le riprese. A prendere il suo posto arriva Brenda Lodigiani, così lontana dal mondo dei fornelli che alla news non crede neanche lei.

“Pare che io sarò la nuova conduttrice di un programma di pasticceria; mi viene proprio da ridere anche solo a pensarci“, smentisce, ironica, su un reel targato da lei, Ernst Knam e Real Time, il canale dove è sempre andato in onda il talent.

Ed è proprio Knam a fare capolino sullo sfondo, un Knam che l’imitatrice di Annalisa e Marcella Bella dice essere fatto con l’intelligenza artificiale. Un lancio sui generis che getta le basi per il nuovo tono verosimilmente adottato da ora in poi nel programma: scherzoso, ironico, leggero.

La grande novità si piazza sullo sfondo di affermate certezze, come la presenza del noto pasticciere e, verosimilmente, di Damiano Carrara e Tommaso Foglia ad accompagnarlo in giuria. Anche il maestro Massari sarà probabilmente ospite fisso anche per questa 13° stagione, le cui riprese sono iniziate proprio oggi, per poi andare in onda dal prossimo settembre.