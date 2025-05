Gli speciali di 4 ristoranti con Alessandro Borghese avranno un ospite speciale (e imbranato in cucina)

Con il solito entusiasmo che lo contraddistingue, Alessandro Borghese annuncia nuove sorprese per festeggiare le nozze d’alluminio di 4 Ristoranti. La decima edizione del programma, diventato ormai un tormentone con i suoi “Diesci” e altri iconici motti, quest’anno è partita da Napoli e adesso riprende con due puntate speciali. Vi sveliamo ciò che ci aspetta.

Due puntate speciali

Giunto ormai a due lustri di edizioni, uno dei programmi culinari più amati d’Italia annuncia i festeggiamenti per il traguardo con due puntate extra, a distanza di qualche mese dall’episodio del 23 febbraio nel cremonese.

Se siete curiosi, sintonizzatevi su Sky Uno alle 21:15 di giovedì 15 e 22 maggio. Cosa c’è da aspettarsi? “Un ospite speciale e menù speciali”, recita il tele-chef sul reel di Instagram pubblicato dai canali ufficiali.

L’ospite non è celato più di tanto: è Lillo, il comico romano che tutti conosciamo; sullo sfondo del video, scorrono lampanti alcuni scorci della capitale.

La verità è che, anche se non era stato dato in pasto al grande pubblico, questa novità non è nuova per noi: già lo scorso dicembre, poco prima del debutto della decima edizione, Borghese si era sbottonato su alcune chicche, tra cui proprio questa. Durante la “puntata evento” si andrà a caccia della migliore osteria verace di Roma est, in compagnia di Lillo che in questa zona ci è cresciuto.

“Ci sarà da morire dal ridere”, aveva detto tempo addietro lo chef, che dopo tutti questi anni di 4 Ristoranti ormai si auto-definisce un “risto-psicologo”. Insomma, ne vedremo delle belle, in una puntata alleggerita dalla comicità di Lillo ma che punterà sempre al solito obiettivo: valutare location, menu, servizio, conto e piatto special. “Non mancate: senza di voi, che festa sarebbe?”.