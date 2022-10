Balenciaga lancia una borsa con la stessa forma di un pacchetto di patatine

di Luca Venturino 14 Ottobre 2022

Una borsa da quasi duemila dollari con la stessa forma di un pacchetto di patatine – che di fatto è molto diverso da usare un pacchetto di patatine come borsa. Ci stiamo riferendo all’ultima creazione svelata dal team creativo di Balenciaga, che di fatto ha presentato al grande pubblico della moda la cosiddetta “chips bag”; che in fondo altro non è che un sacchetto di patatine della Lay’s un po’ meno unto.

Il design è semplicissimo, di fatto è lo stesso che possiamo vedere ogni giorno sugli scaffali di un qualsiasi supermercato, con la firma della casa di moda d’oltralpe ben in vista al di sotto del marchio di patatine. Come già accennato, secondo quanto è stato fatto trapelare, la nuova borsa griffata Balenciaga sarà vostra per un costo di oltre milleottocento dollari – patatine non incluse. Se come abbiamo anticipato il design è fondamentalmente semplice (vedere per credere, è letteralmente una riproduzione uno a uno di un sacchetto di Lay’s) ciò che rende la “chips bag” originale è la capacità di ribaltare lo scontato lanciando una provocazione decisamente non convenzionale. Secondo alcuni potrebbe essere interpretato addirittura come la capacità di trasformare il brutto in bello – ma francamente non abbiamo il cuore di definire così un innocente pacchetto di patatine.