Bar di Hollywood si trasforma in un club esclusivo per soli vaccinati

Mangiare all’interno di un locale, senza mascherine e senza preoccuparsi di mantenere una distanza minima dalle altre persone. Quello che fino a un anno e mezzo fa era la normalità, ora sembra un sogno. Che un bar di Hollywood vorrebbe rendere realtà, almeno per una particolare categoria di persone: i vaccinati. Il bar ha quindi pensato di trasformarsi in un club esclusivo aperto ai soli membri, e per accedere a questo status bisogna avere una vaccinazione completa. The Other Door, così si chiama il locale, ha anche già scelto un nome per il circolo: Risky Business, un richiamo al titolo del film che portò al successo Tom Cruise, ma forse non proprio una scelta felice se letto alla lettera.

Se da una parte infatti gli Stati Uniti sono molto avanti con la campagna vaccinale, tanto da aver iniziato a togliere alcune restrizioni per i cittadini che dovrebbero essere protetti, dall’altro lato non è certo che il vaccino garantisca immunità assoluta al 100%. Ma le adesioni, dicono i gestori, sono tante ed entusiastiche. L’iscrizione costa 10 dollari, offerta lancio, il prezzo definitivo sarà 20. Il bar dovrà controllare i documenti sanitari dei clienti e soprattutto le carte che accertano la vaccinazione completa. E pazienza per la privacy, se in compenso si potrà sorseggiare un cocktail in serenità.

[Fonte: Eater]