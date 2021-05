Bar e ristoranti, boom di tavoli all’aperto: nel 2021 +180 mila

Con le misure di contenimento che hanno spinto i ristoranti e i bar a reinventarsi ed investire sugli spazi all’aperto, Fiepet, l’associazione di categoria delle imprese della somministrazione Confesercenti, segnala che nel 2021 sono stati allestiti in totale, in Italia, 750 mila metri quadrati di spazi esterni per ospitare fino a 180 mila tavoli.

Merito anche dei Comuni che, un po’ in tutta Italia, sono andati incontro ai locali concedendo aree pubbliche a tariffe ridotte o in maniera del tutto gratuita.

“Gli imprenditori hanno allestito e messo a disposizione un’area equivalente a oltre 100 campi di San Siro. Un grande sforzo e un investimento importante, mirato ad offrire ai clienti spazi e possibilità di scelta anche quando le consumazioni all’interno dei locali saranno nuovamente possibili”, spiega il presidente di Fiepet Confesercenti Giancarlo Banchieri.

Fonte: ANSA