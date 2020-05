Bar Rattazzo chiude a Milano per sempre causa Coronavirus

La movida di Milano perde un locale storico: Bar Rattazzo chiude per sempre causa Coronavirus. Tramite un post su Facebook i titolari hanno comunicato che il Bar Rattazzo non riaprirà mai più: prima l’emergenza Covid-19, poi le ordinanze non consentono al locale di ripartire.

A dicembre era morto Piero, il volto storico del locale. Adesso lo stesso bar non ripartirà più. Bar Rattazzo era diventato nel corso del tempo uno dei cardini della movida in Colonne. Sono stati gli eredi di Piero a decidere di non ripartire.

Hanno spiegato che Piero non c’è più, ma in un periodo come questo probabilmente il suo animo non avrebbe retto. Senza Piero, il bar ha perso definitivamente la sua anima. Gli eredi sono dispiaciuti di aver dovuto prendere questa decisione, sono profondamente addolorati, ma hanno anche ribadito che bisogna saper capire quando è arrivato il momento di lasciar andare quello che di materiale ci lega alle persone che sono state amate e che verranno amate per sempre.

Dopo la morte di Piero Rattazzo avvenuta lo scorso dicembre, il bar aveva provato a resistere all’emergenza Coronavirus rimanendo aperto fino a quando aveva potuto. Poi era arrivato il lockdown, ma adesso i famigliari di Piero hanno deciso che era giunta l’ora di chiudere una fase della loro vita.