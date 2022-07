Bari: lunghe code per la pasticceria hot Dick Factory

di Manuela 22 Luglio 2022

A Bari ha da poco aperto i battenti quella che è stata definita come una “sexy pasticceria”. E visto il nome, Dick Factory e i dolci prodotti messi in vendita, mai termine fu più esatto.

Potete trovare i dolci di Dick Factory in vendita in pieno centro, in corso Vittorio Emanuele. Pare che l’idea sia piaciuta visto che durante il pomeriggio dell’inaugurazione in fila per entrare a provare le specialità della pasticceria c’erano in media sempre una cinquantina di persone.

Il nome del locale dice tutto: qui troverete dolci dalle forme sensuali. Vuoi dei waffle? Benissimo, ma qui li fanno a forma di pene o vagina (si chiamano “Lui” e “Lei”), da condire a piacimento con topping al cioccolato, granelle e praline. I doppi sensi e i giochetti si sprecano qui, ovviamente, mentre anche la location ha ambienti a tema.

Gli stessi pasticceri si dilettano a scherzare con i clienti con battutine a tema. Luca Pisanò, uno dei soci del locale, ha spiegato che hanno voluto aprire una pasticceria sexy, diversa dalle solite, in modo da strappare un sorriso. Spesso, infatti, questo argomento viene trattato con timidezza e riserve, ma loro stanno dimostrando che può essere affrontato anche con leggerezza e goliardia.

In realtà il concept non è originalissimo. A Milano e Torino, per esempio, lo shop online di sex toys MySecretCase aveva ideato Orgasmeria, una linea di dolci a forma di pene e vagina da vendere nella loro waffle bakery online itinerante.

Un consiglio per gli amici di Bari, però: se dovete andare a comprare un vassoio di dolci da portare alla nonna di domenica, occhio alla pasticceria prescelta. Non vorrete trovarvi a spiegare alla vostra nonnina ottuagenaria il perché di quella bizzarra forma, vero? Anche se la suddetta nonnina potrebbe stupirvi a volte.