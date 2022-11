Bari: rider picchiato dal branco per aver chiesto di non buttare la pizza a terra

di Manuela Chimera 7 Novembre 2022

È successo a Bari: un rider è stato picchiato dal branco solo perché aveva chiesto cortesemente ai ragazzi di non buttare la pizza a terra onde evitare di sporcare in giro.

Tutto è accaduto domenica 30 ottobre, ma la notizia è stata data adesso dal sindacato Fit Cisl Puglia dopo averla appresa durante un’assemblea sindacale. Un rider di 22 anni si trovava in piazzetta dei Papi, nel quartiere di Poggiofranco di Bari. Vicino a lui c’era anche un gruppetto di giovani, tutti di 18 anni.

Vedendo che i ragazzi stavano buttando a terra i resti delle pizze mangiate, avrebbe detto a loro in tono calmo di non buttare la pizza a terra per non sporcare. Non l’avesse mai fatto: il branco non ha gradito il rimprovero e ha iniziato a provocare il rider. Poi ha lanciato un cartone della pizza e calciato un pallone contro il fattorino.

Al che il rider ha chiesto al gruppo di smetterla con quel comportamento, cosa che ha scatenato la furia dei 18enni: quattro di loro hanno cominciato ad aggredirlo a calci e pugni. La Polizia è così subito intervenuta sul posto: mentre il rider veniva trasportato in ospedale (qui gli è stata diagnosticata la frattura del setto nasale), ecco che gli agenti sono riusciti a identificare tre degli aggressori, denunciandoli.

Piero Seritti, responsabile sindacale dei rider della Città metropolitana di Bari per la Fit Cisl, ha dichiarato che questa brutta vicenda tocca ancora una volta il tema della sicurezza: bisogna sensibilizzare ulteriormente aziende e istituzioni affinché attivino sistemi di tutela dei lavoratori.

Questa vicenda ricorda un po’ quanto accaduto a luglio a uno chef di Cagliari: era stato aggredito dopo aver rimproverato dei ragazzi che stavano lanciando delle bottiglie contro una chiesa.