Bari, ristorante etnico dona tablet ai reparti Covid del Policlinico

I titolari del ristorante nippobrasiliano Lindeza di Bari, Brigida Sassi e Claudio Arborea, donano quattro tablet ai reparti Covid del Policlinico della città. Un regalo pensato per aiutare i pazienti in isolamento a mettersi in contatto con i propri familiari e amici.