Bari, salta la fila in pizzeria e accoltella un cameriere

di Luca Venturino 11 Aprile 2022

Al ristorante sono troppo lenti a servire il pranzo? Nessun problema: tiro fuori la pistola e sparo a un dipendente. La fila per andare in pizzeria è troppo lunga, e io sono troppo importante per attendere al mio posto? Che male c’è: torno con gli amici e accoltello un cameriere, come successo in un locale del quartiere San Pasquale, a Bari.

Come accennato in apertura, quello dell’impazienza che sfocia in aggressione violenta pare essere un trend degli ultimi giorni: in questo caso, pare che un uomo abbia tentato di saltare la fila delle persone in attesa in una pizzeria del capoluogo pugliese, solo per essere fermato da un dipendente del locale. Quest’ultimo l’avrebbe invitato ad aspettare al proprio posto, solo per vederlo allontanare e tornare dopo una manciata di minuti con altri due uomini. A questo punto, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, costruita a partire dalla testimonianza dei presenti e della stessa vittima, uno dei tre avrebbe sfoderato un coltello e attaccato il cameriere ferendolo a una gamba, solo per poi fuggire. Immaginiamo che le forze dell’ordine, una volta individuati e catturati gli aggressori, non vedano l’ora di sprecare grandi parole su quale grande prova di coraggio sia attaccare in tre una singola persona. Nel frattempo, il ferito è stato portato in ospedale ed è stato dichiarato non in pericolo di vita.