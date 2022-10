Barilla, cambio al vertice: il nuovo AD sarà Gianluca Di Tondo

di Luca Venturino 27 Ottobre 2022

Cambio al vertice in quel di Barilla: Claudio Colzani ha infatti deciso di lasciare il trono dell’amministratore delegato dopo oltre dieci anni alla guida del Gruppo per “perseguire altri sviluppi professionali”. Il cambio del testimone avverrà, secondo quanto lasciato trapelare dalla stessa azienda, a partire da aprile 2023: l’incarico verrà poi assunto da Gianluca Di Tondo, già Group Chief Marketing Officer del Gruppo. Forte di una lunga esperienza di oltre 25 anni nel mondo del Food & Beverage, ricoprendo ruoli sia in ambito commerciale che di marketing, Di Tondo ha cominciato la sua carriera in Barilla nel marzo del 2022, dove si è occupato – tra le altre cose, beninteso – del lancio dei nuovi loghi di Mulino Bianco e della stessa Barilla.

“Sono incredibilmente felice, orgoglioso e grato al Consiglio di Amministrazione per questo privilegio” ha commentato a tal proposito Di Tondo, che non ha esitato a dirsi consapevole della grande responsabilità e della magnitudine della sfida che lo aspetta. “Di sicuro vedo tre priorità principali in cima alla mia agenda” ha continuato. “Rendere le nostre marche ancora più forti in Italia e ancora migliori portavoce nel mondo del modo italiano di intendere la gioia del cibo; continuare a coltivare i nostri valori e la nostra diversità, per aumentare sempre di più il senso di appartenenza delle nostre persone ed attrarre nuovi talenti; essere riconosciuti dai consumatori di tutto il mondo come la loro azienda alimentare di fiducia”.