Barilla lancia la pasta dedicata alla Formula 1 (con il formato peggiore di sempre)

Un nuovo formato che ripristina le ruote degli anni Novanta ma le rende un po' più performanti, un'idea per rinvigorire la partnership con la Formula 1.

Barilla lancia la pasta dedicata alla Formula 1 (con il formato peggiore di sempre)
Rossella Neri
di Rossella Neri / 17 Aprile 2026

Barilla ha rifatto le ruote, dal momento che è official pasta partner della Formula 1, secondo un fenomeno del marketing molto diffuso al momento, per cui i brand si legano a manifestazioni sportive molto partecipate e propongono un prodotto dedicato ai fan. Anche il camion di KitKat rubato un mese fa era fatto di barrette a forma di bolide da Formula 1. Sarà che siamo un popolo così annoiato che nemmeno mangiare ci eccita più.

Insomma, ultimamente il mercato della pasta sta vivendo un certo fermento: ci sono state la pasta a cerchi olimpici (che non era di Barilla), la pasta a forma di cuore per San Valentino (che era invece di Barilla) e la pasta proteica in collaborazione con il coreografo americano Derek Hough per creare su YouTube brevi allenamenti da 8-10 minuti, la durata giusta per occupare il tempo mentre la pasta cuoce.

Ora arriva un’altra idea, ovvero un altro formato di pasta di cui non potevamo fare a meno. Si tratta di una rivisitazione delle ruote che si vendevano negli anni Novanta, rifatte per avere bordi rigati e raggi dettagliati: più tenaci alla cottura e più attente a trattenere il sugo. Adesso, non so voi, ma se le ruote che la mamma ci comprava da bambini sono uscite dagli scaffali un motivo ci sarà: erano una pasta abbastanza inutile, aveva una forma attraente, ma in bocca sentivi più buchi che altro, si spatasciava sulla lingua e faceva pure l’effetto ventosa.

Eppure il comunicato ufficiale riporta: “Questo formato in edizione speciale unisce maestria artigianale e design orientato alle prestazioni; la sua forma circolare e rigata garantisce una perfetta consistenza al dente — ideale per l’emozione del giorno della gara.”

Tranquilli, le ruote Barilla sono fatte per il mercato statunitense

Intanto la pasta è un’edizione speciale per il mercato statunitense, in vendita da Walmart.com e in altri store fisici negli States: forse in Italia, ma anche in Europa, non arriverà mai. Inoltre Barilla avrà due postazioni “Lasagna Bar” (già il nome dice tutto) al Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix del 3 maggio, in cui le ruote saranno servite con due sughi tipici della tradizione italiana: alla bolognese e ricotta e spinaci (sic!).

Peccato, perché la pubblicità di Barilla in collaborazione con la Formula 1 creata per il mercato italiano è veramente notevole, e lì sì l’idea del pasto come condivisione passa.

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“Con questo nuovo formato, invitiamo i fan a trasformare il giorno della gara in un momento per stare insieme, condividere un pasto e vivere lo spirito della Domenica Italiana.”

Ecco, se una domenica vostra nonna vi serve le ruote condite con la ricotta e gli spinaci, sappiate che non è demenza senile: è che è una fan della Formula 1.

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