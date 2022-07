Barilla, lo stabilimento in cui sono nate le Crostatine Mulino Bianco compie 40 anni

di Luca Venturino 5 Luglio 2022

Hanno salvato miliardi di merende e intervalli, e reso più gustose altrettante colazioni: ci stiamo riferendo alle Crostatine Mulino Bianco, le prime merendine a base di pasta frolla venute per la prima volta alla luce nell’ormai lontano 1982 in nello stabilimento Barilla di Ascoli Piceno – che proprio in questi giorni spegne le sue prime quaranta candeline. Nato nello stesso anno, questo stabilimento fu di fatto il primo in Italia in cui Barilla delocalizzò al di fuori del comprensorio di Parma la propria produzione di pani, biscotti e via dicendo; e festeggia i suoi quarant’anni di attività introducendo sul mercato una nuova merenda – le Tartelle Cuor di Mela Mulino Bianco.

Queste nuove tortine sono entrate in produzione a partire dal mese di giugno, e di fatto vanno a inserirsi nella gamma di prodotti dedicati alla prima colazione. “Il successo di questo stabilimento è iniziato l’estate del 1982, grazie alla visione di Pietro Barilla, al sostegno dell’Azienda e alla fiducia delle persone che hanno lavorato e lavorano qui, persone che hanno sempre risposto con un grande senso del lavoro e di appartenenza al Gruppo” ha commentato Alejandro Murillas, Direttore dello Stabilimento di Ascoli Piceno del Gruppo Barilla. “Siamo davvero orgogliosi di questi primi 40 anni di storia e guardiamo al futuro con fiducia impegnandoci in ulteriori innovazioni e investimenti, come ad esempio l’ultima novità: le Tartelle Cuor di Mela di Mulino Bianco”.