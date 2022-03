Barilla mantiene la produzione in Russia “per il mercato locale”

Barilla: "La situazione attuale è che abbiamo una produzione locale per il mercato locale",

di Marco Locatelli 16 Marzo 2022

Barilla ha deciso di mantenere la sua produzione in Russia. L’azienda ha nel Paese un pastificio a Solnechnogorsk, una città nella regione amministrativa di Mosca a circa 90 chilometri dalla capitale russa. Nel sito lavorano circa 300 dipendenti.

“La situazione attuale è che abbiamo una produzione locale per il mercato locale”, ha detto Barilla ai microfoni di Just Food. Barilla ha iniziato a vendere pasta in Russia nel 2009 e sei anni dopo ha aperto uno stabilimento nel Paese.

Secondo GlobalData, il valore del mercato russo della pasta secca è stato di 62,5 miliardi di rubli (555,7 milioni di dollari) nel 2020. Si prevede una crescita annuale del 6% tra il 2020 e il 2025.

GlobalData ha affermato che Barilla deteneva una quota dello 0,9% del mercato russo della pasta nel 2020. Nestlé, PepsiCo, Unilever, Danone, Mars e Mondelez International hanno annunciato che sospenderanno i loro investimenti in Russia, ma manterranno la produzione e la vendita di alcuni prodotti alimentari.

Altri hanno deciso di interrompere le operazioni in Russia. Il colosso lattiero-caseario Arla Foods, ad esempio, ha “avviato i preparativi per sospendere le sue attività in Russia”.