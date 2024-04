Barilla sbarca in America con la pasta proteica

Anche Barilla si unisce a quelle aziende che, inseguendo le più recenti tendenze di mercato, si affaccia al cosiddetto settore BFY (acronimo di Better For You, o per intenderci quel ramo che accoglie quei prodotti più fit e healthy), e lo fa ampliando propria gamma di prodotti negli Stati Uniti con l’aggiunta dei Cellentani – anche conosciuti come “Cavatappi”, da questa parte dell’Oceano Atlantico – alla linea Protein+.

Cellentani proteici a stelle e strisce, dunque. Stando a quanto lasciato trapelare sono prodotti con grano duro e proteine di ceci, lenticchie e piselli; con sedici grammi di proteine e dieci grammi di fibre per cento grammi di prodotto.

Pasta proteica: l’intuizione di Barilla per il mercato americano

La mossa, come abbiamo accennato in apertura di articolo, può di fatto essere interpretata come un chiaro tentativo di migliorare la propria presenza presso un settore evidentemente in crescita – quello del ramo che identifica come target chi si vanta di seguire uno stile di vita più sano e bilanciato, per l’appunto. D’altro canto, è bene notare che Barilla non è certo l’unica azienda ad avere intuito tale possibilità di crescita: i nostri lettori più attenti ricorderanno che, appena un paio di settimane fa, anche Ferrero decise di debuttare nello stesso segmento proponendo delle barrette proteiche disponibili in quattro varianti.

Ma torniamo a noi, e alla pasta proteica di casa Barilla. I Cellentani, che la leggenda vuole abbiano preso il nome da Adriano Celentano, sono per l’appunto la più recente aggiunta alla linea di pasta Protein+, che si distingue per i suoi prodotti ad alto (o più alto, si potrebbe dire) contenuto proteico. Tra i formati già disponibili si segnano i capelli d’angelo, gli elbows (o gomiti), le farfalle, le penne, i rotini e gli spaghetti (anche fini).

Un primo assaggio dei Cellentani proteici sarà disponibile al Natural Products Expo West dal 14 al 16 marzo presso l’Anaheim Convention Center, in California; mentre il formato diventerà poi acquistabile su Amazon o nei supermercati a marchio Kroger distribuiti per tutti gli Stati Uniti.

Le parole di Angie Cotter, direttrice marketing del marchio statunitense Barilla Americas, lasciano intendere un certo ottimismo: la sua lettura è che la linea in questione sia in grado di soddisfare “la domanda dei consumatori di alimenti multifunzionali che offrano proteine, praticità e gusto”. I Cellentani proteici, in altre parole, conquisteranno “sicuramente i bambini, i palati più esigenti o chiunque cerchi un modo nuovo e delizioso per aggiungere proteine ​​alla propria dieta”, ha spiegato.