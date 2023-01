Barilla si inventa la pasta a forma di cuore (ma non per il mercato italiano)

Barilla ha creato della pasta a forma di cuore in edizione limitata, che purtroppo sembra destinata a non apparire sugli scaffali nostrani.

di Luca Venturino 24 Gennaio 2023

È vero, un pacco di pasta a forma di cuore sarebbe stato un pensiero se non altro simpatico per la vostra dolce metà, specialmente se con lei condividete la passione per il cibo. Peccato che la cosiddetta pasta “love”, ideata da Barilla per festeggiare San Valentino, non apparirà nemmeno per un momento sugli scaffali dei supermercati italiani – o di qualsiasi altra nazione, a dire il vero. Eh sì, perché per portarsi a casa una confezione dei rigatoni più romantici che abbiamo mai visto l’unica chiave sarà una bella dose di fortuna: la divisione a stelle e strisce del brand in questione ha infatti lanciato un concorso a premi che mette in palio un pacco di pasta in edizione limitata e una vacanza in Italia completo di soggiorni a Parma e Firenze.

Nulla dice “Ti amo” come un bel piatto di pasta

Inutile nascondersi dietro le pretese più strampalate – un appuntamento romantico, una cena a lume di candela, un piatto di mezzi rigatoni a forma di cuore. Ragazzi, o vi sposa o vi lascia – ma certamente sarebbe un San Valentino da ricordare. Peccato che, come abbiamo brevemente anticipato qualche riga più tardi, il tutto sia affidato al caso: per partecipare al concorso a premi è infatti necessario compilare un modulo online con le proprie informazioni generali – nome, indirizzo, email e via dicendo – e poi descrivere in 250 parole o meno il modo in cui Barilla vi ha avvicinato alla vostra o al vostro amato.

LEGGI ANCHE Barilla e l’affair sugli insetti sono la dimostrazione che Giorgia Meloni ha ragione da vendere

Una domanda bella difficile, quest’ultima – ma non temete, con ogni probabilità non sarà il caso di stare troppo tempo ad arrovellarsi il cervello. Eh sì, perché come accennato, l’intero concorso è di fatto aperto solamente ai cittadini a stelle e strisce – se noi abitanti dello Stivale vogliamo fare la pasta a forma di cuore tocca armarsi di farina e olio di gomito.

I fortunati vincitori, in ogni caso, riceveranno anche un biglietto aereo di andata e ritorno per due persone, sistemazioni in hotel sia a Parma che a Firenze e una serie di “authentic pasta experiences” – qualunque cosa significhi, ecco. “Ogni formato di pasta ha una storia” ha commentato Melissa Tendick, vicepresidente di marketing per Barilla America. “Non c’è modo migliore di dimostrare il tuo amore se non attraverso la cucina, e con San Valentino che si avvicina non vediamo l’ora di vedere i nostri clienti creare pasti autentici e deliziosi con la nostra nuova pasta a forma di cuore”.