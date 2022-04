Barletta: sparatoria in un locale, rimane ucciso il barista

di Luca Venturino 12 Aprile 2022

Si chiamava Giuseppe Tupputi, aveva poco più di 40 anni ed era titolare del bar Morrison’s revolution nella periferia di Barletta, in Puglia. Nella serata dell’11 aprile, durante un normale servizio, è rimasto vittima di alcuni colpi di pistola verosimilmente fatti esplodere durante un tentativo di rapina.

Al momento gli agenti di Polizia hanno messo il bar in sicurezza e stanno occupandosi di raccogliere quanti più indizi possibili circa l’accaduto, interrogando passanti e residenti della zona e visualizzando le registrazioni delle telecamere di sicurezza poste nei paraggi. Non ci sono ancora tracce del rapinatore (o dei rapinatori), che è fuggito dal bar immediatamente dopo aver ucciso l’uomo. Come accennato, l’ipotesi più accreditata rimane quella di una sparatoria avvenuta durante un tentativo di rapina al quale Tupputi potrebbe aver fatto resistenza o, diversamente, il rapinatore potrebbe aver preso la testa in un momento di tensione e aperto il fuoco contro il barista.