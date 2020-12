Barrette Taste of Nature, gusti vari: richiamo per rischio chimico

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati lotti delle Barrette Taste of Nature a gusti vari, nello specifico le Barrette ai Cranberries Bio e le Barrette alle Mandorle Bio, tutto a causa di un rischio chimico. Sul sito le allerte sono state pubblicate in data 30 dicembre 2020, tuttavia sugli avvisi di richiamo la data effettiva dei controlli è quella del 21 dicembre 2020.

Il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale i prodotti coinvolti nel richiamo sono commercializzati è Madal Bal PPST BV Denneweg 126B 2514 Cl Den Haag, Nederland, mentre sia il marchio del prodotto che il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Taste of Nature. Il nome del produttore, invece, è Taste of Nature Foods Inc., con sede dello stabilimento a Markham, in Canada.

Questi sono i numeri di lotto dei prodotti coinvolti nel richiamo:

Barretta ai Cranberries Bio : numero di lotto L0820, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 21 ottobre 2021

: numero di lotto L0820, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 21 ottobre 2021 Barretta alle Mandorle Bio: numero di lotto L0820, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 21 ottobre 2021

L’unità di vendita interessata dal richiamo è la barretta da 40 grammi.

Il motivo del richiamo è la possibile presenza di ossido di etilene oltre i limiti consentiti dalla legge. Per questo motivo nelle avvertenze ai consumatori viene consigliato di non mangiare i lotti in questione dei due prodotti e di riportarli presso il punto vendita di acquisto.