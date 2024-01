Basta un solo energy drink al mese per farci soffrire di insonnia

Che gli energy drink, come tutte le bevande stimolanti, ostacolassero il sonno, è una cosa risaputa. D’altra parte, è proprio questo parte del loro scopo. Ma che bastasse bere anche un singolo energy drink al mese per cominciare a soffrire di insonnia è un altro paio di maniche. A dirlo è un recente studio pubblicato sulla rivista BMJ Open.

Gli energy drink e il loro rapporto con l’insonnia

Altro che metterti le ali: gli energy drink potrebbero trasformarci in zombie assonnati deambulanti. Con ampia variabilità a seconda della bevanda energetica, di solito gli energy drink contengono 150 mg di caffeina per litro, senza considerare poi zucchero, vitamine, minerali a aminoacidi.

Tolgono la fatica, stimolano la mente, aumentano le prestazioni fisiche: per tutti questi motivi sono amati soprattutto dai giovani. Solo che non sono esenti da effetti collaterali. Per esempio, diversi studi hanno già dimostrato che riducono la qualità del sonno.

Ma questo nuovo studio norvegese è andato oltre. 53mila le persone coinvolte, tutte di età compresa fra i 18 e i 35 anni. In pratica i ricercatori hanno scoperto che chi beve energy drink tutti i giorni, dorme mezz’ora in meno rispetto a chi li beve occasionalmente o non li beve per niente. Maggiore è la frequenza del consumo, poi, minori saranno le ore di sonno notturno.

Tuttavia quello che ha stupito i ricercatori è stato il fatto che anche il solo consumo occasionale, quindi da una a tre lattine al mese, è collegato ad un aumento del rischio di sviluppare disturbi del sonno. Andando a vedere qualche dato, che i numeri ci piacciono sempre, gli uomini che bevevano 2-3 energy drink a settimana avevano il 35% di probabilità in più di andare a dormire dopo la mezzanotte, il 52% in più di probabilità di dormire meno di sei ore a notte e il 60% di probabilità in più di avere ripetuti risvegli notturni rispetto a chi non li beveva o li beveva raramente.

Per le donne, invece, si è visto che avevano il 20% di probabilità in più di andare a letto dopo mezzanotte, il 58% di probabilità in più di dormire meno di sei ore a notte e il 24% di probabilità in più di svegliarsi durante la notte.

Ma non pensiate che sia finita qui. Chi beve energy drink tutti i giorni, fa più fatica a svegliarsi dopo essersi addormentato, impiega più tempo ad addormentarsi e tende a dormire di meno. E più bevande energetic ehs i bevono, meno si dorme.

Il 51% delle donne che bevono energy drink tutti i giorni ha in effetti ammesso di soffrire di insonnia, contro il 33% delle donne che li bevono occasionalmente. E le percentuali negli uomini sono rispettivamente del 37% e del 22%.

Infine, gli uomini che bevevano energy drink ogni giorno avevano più del doppio delle probabilità di dormire meno di sei ore a notte, mentre per le donne la percentuale aggiuntiva era dell’87%.

Il problema, però, è che anche chi consuma da uno a tre energy drink al mese soffre maggiormente di disturbi del sonno rispetto a chi non li beve mai.

Quindi possiamo dare agli energy drink la colpa della nostra insonnia? Non proprio. Questo perché bisogna considerare che:

ci sono persone che non bevono assolutamente energy drink, ma che soffrono comunque di insonnia il consumo di bevande energetiche potrebbe anche non essere la causa dell’insonnia, bensì una sua conseguenza

Il che vuol dire che saranno necessari ulteriori studi per capire meglio la correlazione fra gli energy drink e l’insonnia.