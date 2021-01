Bauli entra in farmacia con nuovi prodotti free from, senza glutine e lattosio

Per la prima volta nella sua storia, Bauli porta i suoi prodotti nelle farmacie e parafarmacie con i nuovi prodotti free from (a marchio Bauli e Doria), senza glutine, latte e lattosio e dedicati a quei clienti che soffrono di intolleranze o allergie.

Le nuove linee – si legge nel comunicato stampa – nascono da un’attività di ricerca e sviluppo di ricette dedicate ai consumatori che soffrono di allergie o intolleranze e i nuovi prodotti come torte, plumcake, pane e pasta senza glutine, per la prima volta entrano nell’assortimento delle due brand (Bauli e Doria) del Gruppo Bauli.

“Questo nuovo progetto testimonia l’orientamento all’innovazione continua del nostro Gruppo, che da quasi cento anni interpreta non solo l’evoluzione del mercato, ma soprattutto le esigenze e i desideri dei nostri consumatori. Li mettiamo al centro della nostra strategia di sviluppo, che ci porta a guardare verso nuove linee e canali di distribuzione con l’obiettivo di rispondere in maniera sempre pià adeguata alle loro richieste. Tutto questo mantenendo ben saldi i valori alla base della nostra tradizione, che da sempre si fonda sulla qualità, sulla passione e sull’eccellenza dei nostri prodotti”, sottolinea Michele Bauli, presidente del Gruppo Bauli.

36 i prodotti in catalogo, e si suddividono in pane, snack salati, pangrattato e mix, pasta, biscotti e prodotti per la prima colazione.