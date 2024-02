Beer & Food Attraction 2024: le masterclass di Dissapore e Garage Pizza al DAC Pizza Lab

Uno dei più importanti appuntamenti del calendario brassicolo – ma più democraticamente potremmo anche dire del gusto tout court, purché declinato nel fuoricasa – è ormai dietro l’angolo. L’appuntamento, come di consueto, è in quel di Rimini per Beer & Food Attraction, che si terrà al Rimini Expo Centre da domenica 18 fino a martedì 20.

Siamo dell’idea che i nostri lettori conoscano bene la kermesse in questione, ma a beneficio di chi si era seduto in fondo facciamo un breve – brevissimo – riassunto: Beer & Food Attraction è fondamentalmente un evento che riunisce a sé l’offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, cibo e varie tendenze per quanto concerne la ginnastica delle fauci fatta fuori casa (o l’Eating Out Experience, se preferite l’anglicismo vagamente gastrofighetto). Quest’anno ci saremo anche noi Dissaporiani (Dissaporesi? Dissaporati?), in compagnia dei colleghi di Garage Pizza, presso il padiglione di DAC Pizza Lab per parlare – l’avrete intuito – di tonda.

Dissapore e Garage Pizza a Beer & Food Attraction: la masterclass con DAC Pizza Lab

Partiamo con le norme operative più noiose ma necessarie – le coordinate spaziali, ovviamente. Ci potete trovare al padiglione A2 di Beer & Food Attraction in compagnia, come appena accennato, degli amici di penna di Garage Pizza e degli amici di pizza di DAC Pizza Lab; intenti a moderare dodici case history, masterclass, tavole rotonde, discussioni golose e chi più ne ha più ne metta a tema pizza.

Pizza Lab che, è bene notarlo, è di fatto il progetto di casa Dac Spa dedicato – di nuovo: zero punti extra se indovinate – al mondo della tonda. Tre le pietre angolari che reggono l’impalcatura del progetto: la specializzazione, declinata nella cura puntuale e metodica dei prodotti; la consulenza, intesa come l’affiancamento al pizzaiolo in tutte le sue attività, dalla preparazione degli impasti fino alla definizione dei dessert da inserire nel menu; e le esclusive commerciali, ingrediente “jolly” che rende forte e unica la proposta.

Ma torniamo alle masterclass a cui abbiamo accennato qualche manciata di righe fa – di questi appuntamenti uno, in particolare, porta il cappello Dissapore e Garage Pizza: si tratta de “Il futuro della Pizza”, in programma per la giornata di lunedì 19 febbraio alle ore 14 e 30, con Alessandro lo Stocco e Pasquale Moro, pizzaioli e consulenti.

Come avrete probabilmente intuito dal nome si tratterà fondamentalmente di una chiacchiera circa il futuro delle pizzerie, sia per quanto concerne l’avvenire del prodotto pizza in sé che per quanto riguarda, in termini evidentemente più pratici, la gestione del business.

Di seguito, infine, una rapida occhiata alle altre masterclass in programma presso il padiglione di DAC Pizza Lab a Beer & Food Attraction:

Domenica:

CASE HISTORY PIZZERIA P

MASTERCLASS – IL PADELLINO CON LA TIPO 1 MEDIA

CASE HISTORY GLORY POP – PIZZA TONDA CLASSICA

Lunedì:

CASE HISTORY Berberè

TAVOLA ROTONDA LO STOCCO – MORO

CASE HISTORY CASA BI – TONDA CONTEMPORANEA

CASE HISTORY Pizzeria Da Zero

Martedì: