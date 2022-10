Beer Revolution: esce il fumetto sulla storia della birra artigianale

Beer Revolution, il fumetto che racconta la birra artigianale attraverso birrifici italiani e non, è in uscita: diamoci un'occhiata.

di Luca Venturino 12 Ottobre 2022

Centossessanta pagine all’interno delle quali trovano spazio quindici birrifici italiani e non, quindici personalità e quindici storie, tutte accomunate dal ruvido filo della birra artigianale: ci stiamo riferendo a Beer Revolution, fumetto che racconta il mondo di questa bevanda attraverso la storia di alcuni mastri birrai. La penna è quella del maestro fumettista Antonio Vincenti, in arte Sualzo, declinata secondo l’esperienza pionieristica di Teo Musso, noto al secolo come mr. Baladin; ma di fatto – come accennato – la narrazione è ampia e ambiziosa, e mira ad avvolgere l’intero universo artigianale di malto, luppolo e orzo.

La narrazione tessuta da Musso e Sualzo attraversa idee e follie di menti brillanti e dominate dalla passione, intrecciando società, economia, chimica, vicende individuali e collettive; ma allo stesso tempo è anche un viaggio internazionale che impiega la democratica dimensione del fumetto per raccontare le eccellenze della birra artigianale. Un obiettivo ambizioso, sì, ma fondamentalmente semplice: diffondere la cultura della birra artigianale nel nostro caro vecchio Stivale. La visione di Musso e il racconto grafico di Sualzo combinano lo stesso gusto per il lavoro sapiente e accurato, e spazia dal Belgio alla Repubblica Ceca fino al Giappone e agli Stati Uniti per incontrare i migliori interpreti del settore.

“Alla fine di questo viaggio ho capito perché trovavo che la birra con me non avesse mantenuto la promessa” ha commentato Sualzo. “Perché non avevo ancora incontrato quella birra fatta con passione, dedizione, cultura, amore. Quella birra che ti racconta una storia e poi te la fa vivere”. Beer Revolution uscirà con Star Comics a partire da oggi, mercoledì 12 ottobre, e come accennato raccoglierà la storia e la visione di quindici birrifici: Baladin (Italia), Bevog (Austria), Brasserie à Vapeur (Belgio), Cantillon (Belgio), Cap d’Ona (Francia), Chimay (Belgio), Dogfish Head (Stati Uniti d’America), Elch-Bräu (Germania), Fàbrica Refu (Spagna), Hitachino Nest (Giappone), Birrificio Kamenice (Repubblica Ceca), Lerving (Norvegia), Moor Beer Company (Inghilterra), Põhjala (Estonia) e To Øl (Danimarca).