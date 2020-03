Beinasco: negozi di alimentari e ristoranti che consegnano a domicilio

La lista dei negozi di alimentar, ristoranti e altre merci che consegnano a domicilio a Beinasco è stata stilata e diffusa da Confesercenti, che realizza un lungo elenco completo di contatti. In questo momento, infatti, la spesa online è spesso complicata, con consegne molto lunghe e difficoltà a connettersi e a utilizzare il servizio correttamente. Dunque è davvero un servizio utile per i cittadini sapere quali sono le possibilità di ricevere direttamente a casa alimentari casalinghi e anche altri tipi di articoli. Inoltre, può essere certamente una buona idea, anziché fare lunghe code affollandoci nei supermercati delle grandi catene, sostenere con i nostri acquisti i piccoli e medi commercianti del territorio. Ecco dunque quali sono le realtà segnalate che potete contattare se avete bisogno di farvi consegnare generi alimentari e non solo:

Alimentari

MAMMAMORENA DI CHINELLATO MORENA CATERINA – Alimentari – 011/3583269

NOVACOOP – Alimentari ed extra alimentari roberto.petrucco@novacoop.coop.it

NURAGHE SNC – Panetteria e alimentari – 3355868687 – 3472353411 – CONSEGNE GRATUITE PER SPESE SUPERIORI AI 20 EURO

Ristoranti

OSTERIA DEL BORGO DI SORGIOVANNI ASJA – Osteria 379/1462119

Panetteria, pasticceria e dolci

IL FORNETTO DI LAURA DIANA – Panetteria – 011-19211393 / 339-6233774

CORAZZA CLEMI – Pasticceria – 011/73581623

IGLOO DI SILLANO MARGHERITA – Gelateria – 011/3580562-342/6029847

Macelleria

RUSSO SNC DI RUSSO VINCENZO – Macelleria – 011/3490030

LA MACELLERIA DI MAURO E LAURA – Macelleria – 339/7933664

LANCIANO MARIA – Macelleria – 011-3582972

IL BOTTEGONE DELLA CARNE – Macelleria – 011-3498976 / 327-3003848

Bevande

TORINO DRINK – Bibite e bevande – 011/3721523

Edicola e Tabaccheria

RIBATTI MARCO – Tabaccheria 011/3581227

EDICOLANDIA DI BERTOLAMI ANTONINO – Edicola – 331/2890455

AGES SNC – Edicola – 392-5654513 (consegne solo il pomeriggio)

BERGANTIN SANDRO – Edicola – 347-9045945 e 011-3580187

Abbigliamento

MAGAZZINO SABENA DI PERUGIA CLAUDIO – Abbigliamento – 347/1529734

Lavanderia

ERRIGO FRANCESCO – Lavanderia – 011/3498964-339/5050375

Animali

PELOSAMENTE DI MUSARDO PAOLO – Cura degli animali – 011/3721830

CAMPO GIORGIO RICCARDO – Alimenti per animali e cure veterinarie giorgio@vetcampo.it