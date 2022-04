Belgio, lotta all’alcolismo: se arrivi sobrio al bar, drink in omaggio

Singolare proposta in Belgio per lottare contro l'alcolismo: arrivi sobrio al bar o in discoteca? Allora ti diamo dei drink in omaggio.

16 Aprile 2022

Dal Belgio arriva una singolare proposta per cercare di lottare contro l’alcolismo. In pratica se riesci ad arrivare sobrio al bar o in discoteca, ecco che ti verranno dati dei drink in omaggio. Che alzeranno il tuo tasso alcolico, cosa che, a pensarci bene, genera un piccolo cortocircuito.

Comunque sia, questa discutibile idea è venuta al comune di Balen. Per cercare di limitare l’alcolismo fra i giovani ecco che verranno regalati tre buoni per bere gratis a tutti coloro che riescono a superare il test dell’etilometro prima delle 23, prima di entrare in bar, locali o discoteca.

Il fatto è che troppi giovani bevono già prima di arrivare alla festa, arrivando così ubriachi prima ancora di iniziare la serata. Per questo motivo il Comune ha pensato bene di premiare quei ragazzi che riescono ad arrivare sobri (almeno fino a inizio serata).

L’amministrazione comunale ha spiegato che spesso i giovani si incontrano a casa per bere alcolici prima di uscire per andare in bar o locali a festeggiare. Wim Wouters, assessore alla gioventù, ha spiegato che non è il bere in sé ad essere un problema, ma il fatto di consumare bevande forti o birra pesante. Cosa che poi rende aggressiva parte di questi giovani, causando problemi.

Così la città ha deciso di provare a disincentivare la cultura del pre-serata che incoraggia il binge-drinking (assumere grandi quantitativi di alcol in poco tempo con lo scopo di ubriacarsi molto velocemente) offrendo dei buoni per bere dopo (ma questo non incentiva la cultura dell’intra e post-serata?).

I gettoni per i drink gratuiti sono stati chiamati “sobercoins”. Grazie ad essi le persone possono iniziare a bere gratuitamente direttamente nei locali invece di ubriacarsi prima a casa.

Tuttavia non sono tutti concordi. Il professor Guido Van Hal, esperto di alcolismo presso l’Università di Anversa, ha sottolineato come sia abbastanza illogico ricompensare chi non beve a casa dandogli ulteriori alcolici.