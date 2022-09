Belluno: mangiano del tonno fresco al ristorante, intossicati a causa della sindrome sgombroide

di Manuela 20 Settembre 2022

Ancora intossicazioni alimentari a causa del tonno. Se qualche giorno fa 20 ragazzi erano stati male nella zona di Pesaro a causa di alcune tartare di tonno, ecco che adesso a Belluno quattro persone sono finite al Pronto Soccorso a causa della sindrome sgombroide: sono rimaste intossicate dopo aver mangiato del tonno fresco al ristorante.

Le quattro sfortunate persone avevano mangiato in due ristoranti della città. Poco dopo aver consumato il loro pasto a base di tonno fresco, ecco che si sono sentite male a tal punto da richiedere un trasporto al Pronto Soccorso.

Secondo i medici, si è trattato di sindrome sgombroide, un particolare tipo di intossicazione alimentare spesso associata al consumo di tonno fresco.

La sindrome è provocata dalla presenza di istamina nel tonno e provoca come sintomi:

mal di testa

eritema cutaneo

congiuntivite

nausea

vomito

diarrea

Solitamente questi sintomi compaiono a un’ora di distanza dall’ingestione del tonno. Adesso il Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 1 Dolomiti, insieme con i Nas dei Carabinieri di treviso, sta cercando di capire quale sia stato il percorso del pesce. Fino a quando non verrà stabilito il perché di questa problematica, a titolo precauzionale è stato consigliato di non mangiare tonno fresco in città fino a nuove indicazioni.