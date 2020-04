Benedetta Rossi all’hater: “stacce fratè, il cretino sei tu”, e diventa regina di Twitter

La insultano su Twitter, e la sua risposta la rende ancora più popolare facendola letteralmente schizzare ai primi posti nelle classifiche del social dei cinguettii. Stiamo parlando di Benedetta Rossi, popolare webstar della cucina, che rispondo decisamente “a tono”ad un hater su Twitter.

“Non potete capire quanto mi infastidisce sta cretina. La sua falsa genuinità mi irrita, la trovo orrenda e fa cose da ultra cessa”, questo il commento decisamente poco lusinghiero di utente.

La risposta della Rossi lascia però decisamente spiazzati: “Non mi preoccupi tu ma i 90 like a uno che chiama cretina una donna che non conosce. Non frequento Twitter, dicevano che era un ambiente molto più colto di Facebook…Alla faccia del ca**o, a me sembra un ritrovo di bulli frustrati…Comunque stacce fratè…il cretino sei tu“.

Molti i fan che si sono schierati a fianco della Rossi apprezzando la risposta di “pancia” all’hater, mentre altri hanno criticato i toni utilizzati dalla food blogger ritenendoli fin troppo accessi.

Sembra però che a rispondere sia stato in realtà il marito, come annunciato da lui stesso su Instagram: “Twitter lo usiamo poco ma ci sono arrivate segnalazioni di un bullo che la insultava in continuazione creando un branco di persone adulte che criticavano pesantemente una donna, così ho risposto”.