Benedetta Rossi: “Ho qualche preoccupazione, mi devo ricoverare”

di Luca Venturino 18 Gennaio 2022

Solitamente siamo abituati a vedere Benedetta Rossi indaffarata ma sorridente tra i fornelli, ma l’ultimo post su Instagram della più celebre food blogger italiana riguarda tutt’altro: si tratta di un saluto ai suoi fan ai quali confida che, a breve, si dovrà far ricoverare per sottoporsi a un intervento chirurgico alla schiena.

Sorriso un po’ preoccupato, ma sincero, e grembiule ben allacciato dietro la schiena: si presenta così Benedetta Rossi nella foto in questione. “Eccomi qua alle 10:27 di questo martedì mentre cerco di sorridere a Marco che mi fa una foto” si può leggere nella didascalia. “È un sorriso un po’ forzato, in realtà ho qualche preoccupazione. Ho appena ricevuto una conferma e tra un paio di giorni mi dovrò ricoverare per affrontare un intervento alla schiena che rimando da troppo tempo. Comunicare sui social questi aspetti delicati della vita è complicato, ma cercherò di farlo nel modo più sincero possibile”.

E i suoi fan non mancano di dimostrarsi degni della fiducia e della sensibilità del volto di Fatto in casa per voi, commentando con frasi di sostegno e incoraggiamento. “Forza e coraggio Benedetta, non rimandare più! Terremo tutti le dita incrociate per te!” scrive un’utente, “Tranquilla, andrà tutto bene” commenta un altro ancora. E ancora, “Vai Bennny in bocca al lupo”, o “È normale preoccuparsi ma tu sei forte”. Tra i numerosi commenti spicca anche quello di Sandra Milo, che scrive: “Sei molto più coraggiosa di me nell’affrontare un intervengo (anch’io alla schiena) che rimando da anni. Con fiducia mettiti nelle mani del neurochirurgo che lo eseguirà e vedrai che andrà tutto bene. Sei una donna giovane e forte e ti rimetterai in piedi in breve tempo, tornando come nuova”.