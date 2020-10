Benevento, divieto di regalare e vendere dolcetti ad Halloween

A Benevento né dolcetto né scherzetto per la notte di Halloween con l’ordinanza del sindaco, Clemente Mastello, che ha deciso di vietare agli operatori commerciali di porre a disposizione del pubblico caramelle, dolciumi e qualsiasi altra cosa in regalo come d’uso per la festa di Halloween.

Misure restrittive pensate ovviamente per evitare situazioni di assembramenti e, infatti, oltre a quella sui dolci altre le misure adottate con l’ordinanza firmata da Mastella:

è vietata l’organizzazione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi tipologia riconducibili all’evento della festa di Halloween;

è vietata l’organizzazione di festeggiamenti pubblici e fortemente sconsigliati quelli privati riconducibili all’evento festa di Halloween;

è vietato accedere, singolarmente o in gruppi, agli esercizi commerciali e ai pubblici secondo le usanze della festa di Halloween.

Le disposizioni contenute nell’ordinanza n.105973/2020 varranno per i giorni 31 ottobre e 1 novembre 2020 su tutto il territorio comunale.