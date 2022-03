Beretta continua a crescere: investiti 25 milioni di euro

di Luca Venturino 31 Marzo 2022

Il recente annuncio di un piano di investimenti da 25 milioni di euro parla chiaro: Fratelli Beretta vuole crescere ancora. L’approvazione è stata siglata da un accordo di sviluppo circa lo stanziamento delle risorse stretto tra il Ministero dello Sviluppo economico, Regione Lombardia, Regione Emilia-Romagna e Invitalia.

Il progetto, inoltre, sarà sostenuto tramite un contributo di 9,8 milioni di euro a fondo perduto dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa; e prevede un introduzione di 74 nuovi posti di lavoro grazie all’ampliamento della capacità produttiva degli impianti già esistenti, cui saranno aggiunte nuove linee di affettatura e nuove macchine confezionatrici. L’investimento arriva in un momento in cui il mercato di riferimento (quello dei salumi) registra un aumento delle vendite dell’8,3% (dati 2020), ed è coinvolto in un trend che favorisce il consumo di prodotti confezionati.

“La rilevanza strategica del programma è data dalle notevoli innovazioni di processo che derivano dall’implementazione delle dinamiche produttive e gestionali caratteristiche del Piano Nazionale Industria 4.0” si legge in una nota diffusa da Invitalia.