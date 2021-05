Bergamo: apre il ristorante argentino di Papu Gomez

Domani, martedì 1 giugno, apre a Bergamo Boedo, il ristorante argentino di Papu Gomez, ex numero 10 dell’Atalanta ora in forza al Siviglia, in Spagna.

L’obiettivo del ristorante del Papu, che ha scelto la sua Bergamo per lanciarsi nel mondo della ristorazione, è quello di far conoscere ai clienti le atmosfere argentine, dalla cottura dell’Asado fino agli show di tango argentino.

Importante sarà la scelta per i vini con oltre 150 etichette selezionate da tutto il mondo. Il locale proporrà 50 posti al coperto e 50 all’aperto oltre ad una sala privata per 60 persone, disponibile per eventi esclusivi.

Il ristorante del Papu aprirà all’interno di Piazza Sant’Orsola, nel centro di Bergamo città. L’annuncio della moglie Linda Raff sul suo profilo Instagram, pochi giorni fa.

“Io consiglio di provare le ‘empanadas’, molto simili ai panzerotti italiani, la entraña di Black Angus e la grigliata mista, mentre per quanto riguarda i dolci, i miei preferiti sono il Flan di dulce de leche e la torta di mele – racconta il Papu Gomez -. Sono davvero molto contento di aprire il mio primo ristorante a Bergamo, città a cui io e la mia famiglia siamo molto legati ed alla quale mi fa davvero piacere far conoscere un po’ della mia Argentina, della sua tradizione e, soprattutto, dei suoi piatti”.

