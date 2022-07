Bergamo, febbre e vomito per un centinaio di persone: c’era un virus nell’acqua

In Valle Imagna, in provincia di Bergamo, un virus presente nell'acqua ha fatto sentire male almeno un centinaio di persone.

di Luca Venturino 4 Luglio 2022

Gastrointerite, nausea, vomito, diarrea, una febbre relativamente leggera e perfino crampi all’addome per almeno un centinaio di persone: è quanto capitato negli ultimi giorni in Valle Imagna, nella provincia di Bergamo, a causa del Novavirus, un virus che di fatto aveva già conquistato l’alloro della cronaca verso la metà di giugno, quando fu individuato dalle autorità sanitarie locali nell’acqua di alcune fontanelle pubbliche nei comuni di Roncola e Almenno San Bartolomeo.

La situazione aveva comprensibilmente innescato uno stato di allerta e preoccupazione che ha spinto l’Agenzia di tutela della salute del luogo a effettuare le analisi del caso, i cui risultati hanno fortunatamente smorzato il timore legato all’emergenza per la tossinfezione delle acque. In questo contesto, le autorità sanitarie hanno dunque deciso di revocare – perlomeno in misura parziale – le ordinanze comunali fatte entrare in vigore, che per l’appunto imponevano il divieto di consumare acqua senza averla prima fatta bollire per neutralizzare la presenza di eventuali batteri: dalle analisi di cui sopra, infatti, è emerso che le tracce di Norovirus erano circoscritte a una sorgente situata nel territorio del comune di Roncola e in una cassetta dell’acqua di viale Europa Unita ad Alemanno.

Alla luce di quanto scoperto, l’ordinanza rimarrà dunque in vigore per le abituazioni situate in via Cà Musso, Roccolo e Cù Buffoni in quel di Roncola; mentre ad Alemanno continueranno a essere interessate le località di Carobais, Pradone, Foppa, Capuricchio, Abelasco, Ca’ Carenni, Cageroli, Capaler’, Capedrizzi, Cacastrone, Camutaglio e Via Longa. Il gestore della sorgente Delizia di Roncola, nel frattempo, continuerà a procedere con le operazioni di sanificazione.