Bergamo: il Comune dona 1600 uova di cioccolato alle famiglie più bisognose

Il Comune di Bergamo ha donato 1600 uova di cioccolato (1656 per la precisione) alle famiglie più bisognose della città. Nella giornata di ieri i volontari del Comune le hanno distribuite tra le famiglie affidatarie dell’Ambito di Bergamo, le strutture di accoglienza per mamme, bambini e adolescenti, i progetti di housing sociale, al carcere, al Banco Alimentare (che già consegna la spesa alle famiglie in difficoltà della città) e ad altri ancora.

A rendere il gesto ancora più significativo il fatto che le uova in questione sono stata prodotte a Soriano Calabro, provincia di Vibo Valentia (Calabria), e sono a loro volta un regalo della società Dolciaria Alessandria, che nei giorni scorsi ha inviato una lettera al Sindaco di Bergamo Giorgio Gori.

“Assieme ai miei fratelli – si legge nella lettera inviata da Francesco Alessandria – […] vorremmo in qualche modo far giungere loro il nostro sostegno e il nostro pensiero alleviando, seppur per pochi momenti, la tensione, l’angoscia e la tristezza che stanno vivendo anche le loro famiglie, i loro bambini, ai quali, e soprattutto, rivolgiamo questa iniziativa.”

“Un grande grazie ai fratelli Alessandria – commenta il Sindaco Giorgio Gori – per questo gesto di grande sensibilità nei confronti del nostro territorio. I gesti di solidarietà nei confronti della nostra comunità si moltiplicano in queste ultime settimane, ma ognuno di questi rappresenta un’iniezione di energia e di fiducia nell’affrontare questo momento così complicato per la nostra città e il nostro Paese.”