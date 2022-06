Bergamo, lo stellato Impronte apre un bistrot dove la specialità è il crudo

di Luca Venturino 15 Giugno 2022

Impronte, l’unico ristorante di Bergamo bassa graziato dalla stella Michelin, ha recentemente annunciato l’apertura di una sua succursale – o, come si suol dire in ambito enogastronomico, un bistrot. A onor del vero l’idea nacque dalla mente di Cristian Fagone e Francesca Mauri ben due anni fa, nel pieno del lockdown, quando le mani erano costrette a stare ferme e la mente poteva viaggiare: ora, però, tutto è pronto per l’inaugurazione di Crudi-Amo, il bistrot serale che, come potete immaginare dal nome, fa del crudo la propria specialità.

Non temete, una cosa non esclude l’altra – spesso quando si parla di cucina. Se come accennato la cucina si concentrerà su di una particolare disposizione gastronomica, ciò non significa che non ci sarà spazio per le preparazioni più classiche come fritto di calamari, mazzancolle, gamberi rossi, patate e carote; che troveranno spazio ancora nel tiepido di mare, nel gazpacho con gamberi di Mazara e caprino, nella catalana di astice, negli spaghetti alle vongole veraci e bottarga o negli gnocchetti di patate con calamaretti burro e salvia. Importante notare, per di più, che per “crudo” di mare non si intende certo il sushi, ma declinazioni ben più conformi alla tradizione dello Stivale come nel ricco plateau royal per due (90 euro) oppure nelle tapas declinate in ostriche di varia tipologie, nei crostacei con i gamberi che assumono colorazioni diversi a seconda della provenienza, nei carpacci di tonno, spada e calamaro conditi ad hoc. Non mancherà, infine, di che annaffiare tutto questo cibo: 120 etichette di Champagne, molte delle quali selezionate dalle produzioni di vigneron anche piccoli.