Bergamo, ristorante con tre dipendenti in nero: multe per 20 mila euro

Durante un controllo, i carabinieri di Bergamo hanno trovato tre dipendenti in nero in un ristorante in provincia.

di Luca Venturino 27 Dicembre 2021

I carabinieri della Compagnia di Bergamo e i militari del Nucleo Ispettorato del lavoro hanno collaborato per sottoporre a investigazione un bar ristorante a Carobbio degli Angeli, nel bergamasco, e hanno scovato tre dipendenti che lavoravano in nero.

Il controllo delle forze dell’ordine era orientato sia all’accertamento delle normative per il contenimento del Coronavirus che delle più tradizionali normative sul lavoro, tanto che nel corso dell’indagine tutti gli avventori del locale, dipendenti compresi, sono stati trovati in possesso di Green Pass. I dolori, per l’appunto, sono iniziati quando si è passati ai controlli dei lavoratori: come accennato in precedenza i dipendenti assunti in nero erano ben tre, con uno di loro che addirittura ha tentato di sottrarsi alle forze dell’ordine tentando di abbandonare il locale non appena le ha viste fare il loro ingresso. Il risultato? Attività sospesa, con le violazioni accertate che ammontano a un totale di circa 20 mila euro.