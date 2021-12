Berlino, biglietti commestibili alla cannabis per rilassare i viaggiatori

La società di trasporti pubblici di Berlino mette in vendita un biglietto con olio di canapa per far rilassare i viaggiatori stressati.

di Dissapore 21 Dicembre 2021

La compagnia di trasporto pubblico di Berlino BVG ha introdotto un “biglietto di canapa” commestibile per far rilassare i viaggiatori: lo scopo è alleviare lo stress di muoversi nel traffico dei giorni che precedono il Natale e mitigare la famigerata irritabilità dei berlinesi.

L’azienda di trasporti è nota per le campagne promozionali scherzose, e quest’ultima si richiama alle notizie e alle aspettative che circondano la nuova coalizione di governo tedesca, secondo cui la Germania potrebbe diventare il primo paese europeo a legalizzare la cannabis e ad autorizzarne la vendita per scopi ricreativi.

“Naturalmente questo è tutto da prendere con le molle”, ha detto il portavoce di BVG Jannes Schwentu, aggiungendo che il messaggio del biglietto è “durante lo stressante periodo natalizio prendi l’autobus o la metropolitana”.

La BVG afferma che il suo biglietto non contiene sostanze proibite ed è fatto di carta commestibile condita con olio di canapa che proviene dai semi della pianta di cannabis e “si dice che abbia un effetto rilassante”. L’olio di canapa utilizzato nei biglietti non contiene neanche cannabidiolo (CBD), sostanza che non provoca effetti psicotropi e che in molti paesi compresa l’Italia è legale, oltre naturalmente a essere priva di tetraidrocannabinolo (THC), il principio attivo dello “sballo”. I biglietti, disponibili per una settimana, costano 8,80 euro e sono validi per 24 ore.

“Siamo molto chiari sul fatto che chiunque voglia utilizzare il biglietto come un biglietto effettivo, è pregato di sgranocchiarlo o mangiarlo dopo il viaggio, perché se il titolo di viaggio risulta morso, non è più valido”, ha detto Schwentu.