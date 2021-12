Berlino, gli alberi di Natale riciclati come cibo per gli animali dello zoo

Gli alberi di Natale non venduti a Berlino sono stati donati allo zoo della capitale tedesca che li ha usati come cibo e gioco per molti animali.

di Dissapore 31 Dicembre 2021

Gli abeti dello zoo di Berlino: 200 alberi di Natale invenduti e ormai non più vendibili sono stati regalati al giardino zoologico Tierpark che li ha utilizzati come fonte di cibo e giochi per molte specie animali: renne, elefanti, orsi e bisonti. Lo zoo è anche in crisi economica, dovuta ovviamente alla pandemia e al calo di visite, per cui le donazioni da parte dei rivenditori della città sono state ben accette. Philine Hachmeister, portavoce del parco zoologico della capitale tedesca, racconta: “Le renne spingono le loro corna contro gli alberi, lanciandoli in aria. Si potrebbe dire che si tratta al tempo stesso di uno snack e di una specie di giocattolo”.

I bisonti e gli stambecchi mangiano le foglie di abete, gli elefanti invece sgranocchiano i rami e si lanciano alberi sulla schiena. Un “festival dei sensi”, nella dichiarazione dello zoo, perché gli alberi portano nuove forme e soprattutto odori a specie animali particolarmente dotate di olfatto: un gradito arricchimento della loro esperienza. Per esempio, la sensazione di formicolio sulla lingua degli animali che entrano in contatto con gli abeti sarebbe particolarmente apprezzata. Per poter essere donati allo zoo, ed essere eventualmente consumati come pasto, naturalmente gli alberi di Natale devono essere 100% naturali e non devono aver subito trattamenti con sostanze chimiche.