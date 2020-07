Bevande: Compagnia dei Caraibi presenta BeeBad, energy drink made in Italy

Compagnia dei Caraibi, noto importatore e distributore di spirits e soft drinks premium, lancia oggi Bee Bad, un energy drink Made in Italy.

La nuova partnership dell’azienda piemontese punta dunque a un mercato nuovo, quello dominato dal colosso Red Bull, e lo aggredisce con un nuovo prodotto che si presenta come più sano, dolcificato esclusivamente con miele. Bee Bad, bevanda di proprietà di Matrunita Mediterranea, è infatti realizzato – spiegano nel lancio del nuovo prodotto – con un “mix esplosivo di ingredienti naturali” e ha un sapore fresco e frizzante addolcito da miele di alta qualità ed elementi naturali quali caffeina, pappa reale, ginseng, propoli, maca e che garantisce inoltre l’apporto delle vitamine B6-B12.

Si guarda al mercato degli energy drink, dunque, ma lo si fa con una prospettiva più salutista, per piazzare un prodotto verso cui c’è ancora una certa diffidenza rispetto alle proprietà nutritive. Bee Bad viene presentato da Compagnia dei Caraibi anche come un ingrediente per la mixology, da abbinare a diverse tipologie di distillati, dal rum alla vodka.

“Quello degli energy drink è un settore vivace ed in costante crescita: sempre più consumatori sono infatti alla ricerca di preziosi alleati per il lavoro, lo studio e lo sport. Noi abbiamo proposto un’alternativa naturale, dolcificata con il miele, senza zuccheri raffinati o taurina: un prodotto sano ma al contempo sorprendente nel gusto”, spiega a proposito del suo prodotto Paolo Maria Romano, CEO di Matrunita Mediterranea.

[Fonte: Horeca news]