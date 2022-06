Bevande zuccherate: berne anche solo una al giorno aumenta il rischio di tumore, dice uno studio

di Manuela 16 Giugno 2022

Secondo una ricerca presentata durante il Nutrition 2022 Live Online, il meeting annuale dell’American Society for Nutrition, bere anche una sola bevanda zuccherata al giorno (incluse le bevande gassate) porta ad un aumentato rischio di sviluppare tumori al fegato.

Diversi ricercatori hanno esaminato di dati di 90.505 donne in post menopausa (quindi s è trattato di uno studio che non ha interessato tutte le fasce di popolazione, questo è bene specificarlo subito), tutte di età compresa fra i 50 e i 79 anni, seguendole per 19 anni. Lo scopo era vedere se esistesse una correlazione fra il consumo di bavande zuccherate (fra cui bibite gassate e bevande alla frutta) e il rischio di cancro al fegato.

Hanno così notato che le donne che consumavano almeno una bevanda zuccherata al giorno avevano il 73% di probabilità in più di sviluppare una neoplasia epatica rispetto a quelle che bevevano tre o meno bevande zuccherate al mese. La percentuale saliva poi al 78% per quelle donne che bevevano una o più bevande zuccherate al giorno.

Altri studi hanno evidenziato come il consumo di alcolici aumenti tale rischio, mentre il consumo di caffè lo diminuisca. Secondo questa ricerca, però, ridurre il consumo di bevande zuccherate aiuta a diminuire il rischio di sviluppare tumori al fegato.

Ma perché le bevande zuccherate avrebbero questo effetto? Ebbene, ingerire troppi zuccheri rende le persone meno sensibili all’insulina, ormone che riduce la glicemia favorendo l’ingresso del glucosio nelle cellule. Inoltre troppi zuccheri sono anche collegati al rischio di obesità, con grasso che più svilupparsi anche intorno al fegato. Entrambi questi fattori sono poi collegati al rischio di sviluppare tumori epatici.

Uno studio precedente, invece, aveva cercato di capire se bere bevande zuccherate potesse accorciare la vita.