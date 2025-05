Beviamo meno birra, che ci costa fino al 40% in più: i dati italiani del 2024

La crisi dei consumi continua, e all’orizzonte non si vedono segni di ripresa. I consumi fuori casa sono sensibilmente calati, e con loro quelli del vino, ma anche la birra non sembra passarsela così bene.

Il report annuale di AssoBirra, associazione italiana di birrai e maltatore aderente a Confindustria, tratteggia un 2024 di recessione sotto tutti i punti di vista: è calata, pur lievemente la produzione (-1,27%) così come i consumi (-1,54%) e scendono in maniera molto più sensibile l’export (-7,82%) e import (-4,95%).

I numeri del 2024 birrario

Ormai ci siamo abituati: qualsiasi presentazione di dati di un determinato settore si apre con il consueto repertorio di disgrazie: conflitti internazionali, instabilità economica, inflazione, crisi dei consumi, e va da sé che anche questo Annual Report 2024 di AssoBirra parta sotto le stesse premesse.

Il calo dell’importazione rappresenta tutto sommato una buona notizia per la produzione interna, che tiene botta con 17,2 milioni di ettolitri rispetto ai 17,4 del 2023: ci attestiamo comunque per la prima volta sotto i valori del pre-pandemia (17,3 milioni di ettolitri del 2019), segno che quella ripresa dei consumi è ormai esaurita.

Più positivo il fronte dei consumi, anch’essi in calo lieve, che si mantengono comunque su valori pre-Covid. Parliamo di un totale di 21,5 milioni di ettolitri di birra bevuti, un consumo superiore di 700 mila litri rispetto a quelli del 2019, che implicano un consumo pro capite di 36,4 litri annui. Altro dato positivo è quello della crescita di oltre il 20% negli ultimi dieci anni, segno che il mercato può fare affidamento su una domanda solida nonostante le fluttuazioni.

L’importazione ha segnato un calo sensibile, e a fare la parte del leone è la Germania, da cui importiamo il 44,7% del totale. Segue il Belgio, con un 11,6% in lieve calo, e poi Polonia e Paesi Bassi.

Il problema delle accise

Se gli aumenti dei prezzi sono da individuarsi come i principali colpevoli del calo di consumi, AssoBirra indica nelle accise la principale questione da affrontare. Nel 2024 le accise sulla birra hanno superato i 714 milioni di euro, segnando più 20 milioni rispetto al 2023, principalmente a causa dell’aumento dell’aliquota, e incidendo fino al 40% sul prezzo al consumatore: l’associazione richiede quindi interventi sul piano fiscale che favoriscano consumi e investimenti nel settore.

La questione dell’alcool

In un periodo in cui il consumo di alcool è sempre più al centro del dibattito, un prodotto come la birra, dal basso tenore alcolico e molto versatile a tavola, non dovrebbe essere penalizzato come vino o superalcolici. Ecco quindi la proposta di AssoBirra di riconoscerla come bevanda da pasto, adeguando la normativa ad abitudini di consumo che già appartengono agli italiani, che in oltre il 60% dei casi (dati CENSIS), sono soliti concedersi una pinta proprio durante il pranzo o la cena.

Lo conferma Alfredo Pratolongo, Presidente di AssoBirra: “la birra si conferma una bevanda da pasto apprezzata per naturalità, moderazione e convivialità, sempre più rappresentata anche dalle versioni a basso o nullo contenuto alcolico, in linea con stili di vita equilibrati e all’insegna della moderazione. Tuttavia, se vogliamo continuare a crescere, servono condizioni più favorevoli e interventi mirati: un alleggerimento strutturale della fiscalità sulla birra, una legge sulla birra più attuale, un supporto concreto alla produzione nazionale di materie prime”.

Il comparto sembra mantenere un certo ottimismo, come dimostrano anche gli investimenti in innovazione, sostenibilità ambientale e miglioramento della qualità fatti nekl 2024, per un valore di 100 milioni di euro.