Beyond Meat: crollano le azioni, la “carne non carne” è in crisi?

Le azioni della "carne non carne" Beyond Meat hanno raggiunto un livello minimo da 52 settimane, dopo la chiusura del fatturato inferiore alle aspettative.

di Valentina Dirindin 25 Ottobre 2021

Le azioni di Beyond Meat, uno dei principali player nel ramo della carne non carne, hanno toccato il minimo nelle ultime 52 settimane dopo che la società ha avvertito che prevede di registrare entrate inferiori per il terzo trimestre rispetto alle previsioni precedenti. Beyond ha detto che si aspetta un fatturato netto di 106 milioni di dollari, al di sotto della sua previsione precedente che ipotizzava una cifra tra i 120 milioni di dollari e i 140 milioni di dollari.

Le azioni di Beyond Meat, in generale e in conseguenza di questi dati, hanno recentemente perso quasi il 14%, dopo essere scese fino a 91,55 dollari. Il titolo è sceso del 25% quest’anno, conferendogli un valore di mercato di 5,9 miliardi di dollari. La società non ha rilasciato previsioni per i suoi guadagni trimestrali, ma gli analisti si aspettavano una perdita di 29 centesimi per azione prima dell’annuncio di venerdì.

La società ha affermato che molteplici fattori hanno causato il ritardo nelle vendite, incluso l’impatto della variante Delta del Covid-19, con le aperture a singhiozzo di molti canali distribuitivi della ristorazione. Senza voler aggiungere – come fa notare la società – il notevole impatto causato dalla carenza di manodopera, che ha contribuito a ritardare l’espansione della distribuzione e il ripristino delle merci sugli scaffali della grande distribuzione.