Beyond Meat lancia le nuove crocchette di “pollo” vegetale nei ristoranti USA

Beyond Meat lancia una nuova versione delle sue crocchette di pollo senza pollo, in quasi 400 ristoranti negli Stati Uniti. Erano più di due anni che Beyond non teneva in commercio delle alternative vegetali al pollo: all’inizio del 2019, l’azienda ha interrotto la commercializzazione di filetti di “pollo” surgelati, per concentrarsi sul Beyond Burger. “La domanda per i nostri prodotti sostitutivi della carne bovina ha iniziato a crescere al punto da doverci davvero destinare tutta la capacità di produzione”, ha affermato il CEO Ethan Brown in un’intervista. “Quindi abbiamo deciso di interrompere la linea pollo, motivati anche dal fatto che volevamo migliorarla”.

I ristoranti coinvolti nel lancio di giovedì sono catene piccole o locali indipendenti. Brown ha affermato che le crocchette di pollo hanno un prezzo tale che il prodotto possa essere venduto in tutto il settore della ristorazione. Inoltre, la ricetta dell’azienda è stata creata pensando alle economie di scala, in modo che si possa continuare a ridurre il prezzo man mano che le crocchette diventano più ampiamente disponibili.

La nuova ricetta di pollo senza carne utilizza un mix di fave e piselli per un totale di 14 grammi di proteine ​​per porzione. I piselli sono utilizzati come fonte proteica primaria per la salsiccia e il manzo di Beyond, sebbene i prodotti contengano anche piccole quantità di fave e altre fonti proteiche.

Beyond punta molto sul settore finto pollo, e ha intenzione di diversificare l’offerta di alternative vegetali al pollame: ma la società non ha fatto previsioni ufficiali su quando le crocchette verranno mese in vendita anche nel canale al dettaglio, cioè nei negozi di alimentari. La vendita al dettaglio ha rappresentato più di tre quarti del fatturato USA nel primo trimestre 2021. Le azioni di Beyond sono aumentate del 12% quest’anno, dando alla società un valore di mercato di 8,85 miliardi di dollari.

