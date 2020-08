Beyond Meat lancia un nuovo store online e vola in borsa

Beyond Meat fa registrare ancora ottimi risultati in borsa dopo il lancio del suo nuovo store online per vendere i suoi prodotti. Un balzo di quasi il 10% del suo titolo a Wall Street nella giornata di ieri, dopo l’annuncio del nuovo sito web dove vendere i prodotti di carne – non carne negli Stati Uniti.

Una mossa che la principale concorrente in materia di carne vegetale, Impossible Foods, aveva già lanciato qualche mese fa e che dunque gli investitori stavano aspettando. Una volta fatto l’annuncio del lancio, le azioni di Beyond Meat sono volate a 138 dollari. Il nuovo store online vende in America confezioni sfuse, pacchetti di prodotti misti, pacchetti di prova e offerte a tempo limitato, con uno sconto di cinque dollari per tutti gli acquirenti che si sono registrati nel giorno del lancio della piattaforma.

La spedizione dei prodotti è garantita in due giorni per tutti gli ordini e, per dimostrare l’attenzione dell’azienda verso la sostenibilità ambientale (tema centrale nel mondo vegano), ogni ordine verrà imballato in una scatola di spedizione isolata totalmente riciclabile. Inoltre, le spedizioni verranno fatte con il servizio a emissioni zero di UPS, che compensa le emissioni previste da ciascuna spedizione.

[Fonte: Finanza.com]